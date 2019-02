Kemp denuncia falta de alimentos e medicamentos no Hospital Regional

Pacientes e funcionários do Hospital Regional Rosa Maria Pedrossian estariam “passando por momentos complicados”, segundo denunciou o deputado Pedro Kemp (PT), em discurso na tribuna nesta terça-feira (26). De acordo com o relato do deputado, faltam medicamentos e alimentação adequada a funcionários e pacientes.

“A comida está deixando a desejar. Não é balanceada aos pacientes eDem recuperação. Famílias dizem que há dias vem apenas arroz, feijão, repolho e ovo. Vi fala do secretário de Saúde [Geraldo Resende] comentando dos desafios da nova gestão, mas esse é um governo reeleito, ou seja, é uma continuidade de problemas. E eu já ocupei outras vezes a tribuna para denunciar a alimentação precária. Não tem nada novo”, criticou o deputado.

Segundo Kemp o mais grave é a falta de medicamentos e materiais de enfermagem. “Tem reportagens na imprensa dizendo que médico entrou em pânico no meio da cirurgia por falta de medicamento. Faltam suturas. Quimioterapias estariam sendo administradas com doses pela metade, pois não tem suficiente para todo mundo. Isso é um absurdo. Não podemos colocar em risco as vidas das pessoas, sendo que suas famílias estão lá depositando todas as esperanças nesse tratamento”, lamentou o deputado.

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Barbosinha (DEM), falou em aparte que entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que já estaria tomando providências. “O Estado reconhece as dificuldades e que ontem mesmo liberou R$ 6,5 milhões a fornecedores para regularização da situação e hoje outros R$ 2,7 milhões foram liberados em um plano emergencial para resolver os demais problemas. A preocupação do governo é resolver as pendências, mas a questão é que precisamos rediscutir esse modelo do SUS, que não corresponde mais às necessidades brasileiras e os papeis dos entes federados”, justificou Barbosinha.

Kemp agradeceu a resposta e disse estar feliz que a situação com o fornecimento de materiais e alimentação será regularizada com os novos repasses. “O Brasil realmente passa por uma situação muito grave de falta de recursos em áreas tão sensíveis como a da Saúde. A situação já era de se esperar, após aprovação daquela PEC que congelou os recursos”, finalizou o deputado.

Créditos: Agência ALMS

