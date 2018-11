Ladrão fica entalado em exaustor ao tentar roubar um restaurante. O fato ocorreu na madrugada de terça-feira (27), no bairro Amambai, em Campo Grande/MS. O autor desmontou a parte externa do exaustor e ao tentar se evadir ficou entalado. Os bombeiros foram acionados para resgata-lo. Com o ladrão foram encontrados os produtos do furto. A polícia o encaminhou a delegacia e o recolheu ao xadrez.

