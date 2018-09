Um homem (36) foi preso nesta sexta-feira (14) após roubar uma perita da Policia Civil, na avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande/MS.

De acordo com o Delegado Fábio Peró, titular do Garras logo depois do crime foi efetuado a prisão em flagrante. O autor que saiu a pouco do semiaberto levou os policiais até sua casa, onde estava os pertences da vítima e o carro. Agora, ele retorna ao regime fechado.

