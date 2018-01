Ladrões invadem empresa de telemarketing e roubam dinheiro e carro

Após três bandidos invadirem uma empresa de telemarketing no final da tarde de ontem (15) e rederem dois trabalhadores fugiram com R$ 3 mil e um carro.

Informações policiais são que os suspeitos entraram pelo portão de elevação que estava aberto. Renderam uma trabalhadora de 36 anos e a obrigaram a ir até o escritório onde roubaram R$ 1 mil reais. Na sequência os ladrões renderam um trabalhador de 41 anos e roubaram o carro e mais R$ 2 mil dele.

A Polícia foi acionada e o BPChoque que realiza rondas na região se depararam com um veículo roubado e foram atrás. Na fuga pela rua Evelina Selingardi, no bairro Dom Antônio Barbosa perderam o controle do carro e bateram num barranco e fugiram pelo matagal. Buscas pela região foram feitas com o auxílio de cachorros mas nenhum suspeito foi preso.

A Policia registou o caso como roubo como majorado, ou seja, com emprego de arma.

