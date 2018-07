Ladrões tentam furtar avião, mas morrem em confronto com o Choque

AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Dois criminosos morreram após uma troca de tiros com as equipes do CHOQUE. A dupla tentava roubar um avião que seria usada a serviço do tráfico. Fato aconteceu nesta quarta-feira (18), em Aquidauana/MS.

Informações anônimas levaram a polícia até o galpão de uma fazenda. No local ficaram de tocaia quando a dupla chegou num veículo Gol placa de Juscimeira-MT a polícia deu voz de prisão. Houve troca de tiros e os dois foram alvejados. Socorridos não resistiram e morreram no hospital. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38.

A polícia informou que José Donizete da Silva (52) possui passagem por estelionato e furto e Rosival Fernandes da Cruz, de (50) preso em 2016 pelo Garras com documentação falsa se encontrava foragido. Eles teriam ligações com uma quadrilha do Pará.

*Matéria editada as 13:44 horas para acréscimo de informações

Comentários