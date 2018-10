Lançamento da 13ª do avistar será nesta quarta-feira em Campo Grande

A 13ª edição da maior feira de observação de aves da América Latina – Avistar, será lançada nesta quarta-feira, dia 24, no Plenarinho do Paço Municipal de Campo Grande, às 9 horas.

O encontro tem como objetivo anunciar a realização do evento, que tem programação marcada para os dias 23,24 e 25 de novembro no Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, uma das maiores áreas verdes situadas dentro de um centro urbano do mundo.

É importante ressaltar que o encontro será um dos mais promissores, tendo em vista que já foram catalogadas mais de 350 espécies de aves dentro cidade, inclusive as raras e ameaçadas de extinção, sem contar que Campo Grande é reconhecida como a Capital do Turismo de Observação de Aves.

Realizada pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com o Instituto Mamede, Instituto Arara Azul e Clube de Observadores de Aves de Campo Grande (COACGR), a feira movimentará a cidade em diversos aspectos, uma vez que trará para a Capital observadores de aves, profissionais do trade, ambientalistas, estudantes, pesquisadores entre outros.

Em três dias de evento, a organização do Avistar promoverá palestras, passarinhadas, oficinas e curso específico para fotografar aves. A programação completa da feira e o nome dos convidados especiais do evento podem ser consultados aqui.

Serviço: Lançamento Avistar Campo Grande

Data: 24/10/2018

Local: Plenarinho do Paço Municipal

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

