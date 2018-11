Lançamento do livro de poesia infantil – “101 REINVENÇÕESZINHAS”

A coletânea foi um sucesso entre os adultos e levou os autores a pesquisar como a poesia de Manoel de Barros era acolhida pelas crianças. Como parceiros os autores contaram com o apoio da escola Espaço Livre, por meio da diretora Rosana Trad, a coordenadora Ana Gorett Pereira e as professoras da unidade.

Em 2017, os autores lançaram 101 Reinvenções, uma coletânea de poemas recolhidos entre 101 poetas do Mato Grosso do Sul. Cada poema trazia, nas entrelinhas, uma sutil presença da poesia manoelina, o que contempla a incontestável influência que o poeta Manoel de Barros exerceu e exerce naqueles que abraçaram a laboriosa tarefa de cantar os sentimentos mais diversos, os encantos e desencantos, os pequeninos insetos, a fugidia borboleta, o passarinho arteiro e risonho, a água que rola e a pedra que pula.

Nos dias 12 e 13 de novembro, acontece no Shopping Campo Grande, o lançamento do livro de poesia infantil, 101 Reinvençõezinhas. Organizado pela professora Ana Maria Bernardeli e o poeta Fábio Gondin, a obra é baseado na poética de Manoel de Barros.





A expectativa é que o 101 Reinvençõezinhas tenha o mesmo sucesso que o 101 Reinvenções e que se torne uma leitura agradável e incentivadora para que mais e mais crianças sigam as pegadas do pequeno Manoel nas aventuras vividas no seu quintal “maior que o mundo”, acalantem os seus silêncios, respeitem as coisas e seres desimportantes e suas vozes sejam o símbolo do canto infantil.

Lançamento:

Dias: 13 e 14 de novembro.

Horário: Às 10h, 13h e 17h.

Local: Shopping Campo Grande

Endereço: Altos da Avenida Afonso Pena

Informações: 99286-4917