Lava-Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro

SÃO PAULO-SP (Correspondente) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado nesta segunda-feira (26) pelo crime de lavagem de dinheiro por ter recebido R$ 1 milhão na intermediação entre o Governo Brasileiro e o grupo brasileiro ARG na instalação de uma empresa no país. De acordo com a acusação do MPF, Lula recebeu o dinheiro em forma de doação ao Instituto Lula, entre setembro de 2011 e junho de 2012. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins afirmou em nota que “é mais um duro golpe no Estado de Direito porque subverte a lei e os fatos para fabricar uma acusação e dar continuidade a uma perseguição política sem precedentes pela via judicial”. O Instituto Lula afirmou que “todas as doações recebidas pela instituição são legais, declaradas e registradas para recolhimento de impostos”.

