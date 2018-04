Lei de autoria do deputado Junior Mochi é instituída Yahoo / Entrada

De autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi (MDB), foi sancionada a Lei 5.188, que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Eduardo Dutra Lescano, com sede e foro no município de Amambai. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (26).

Fundado em dezembro de 2012, o instituto não tem fins lucrativos, possui caráter beneficente, constituído como entidade de Assistência Social de Atendimento, tendo por finalidade filantrópica, desportiva e cultural.

“São mais de cinco anos no desenvolvimento de ações para defesa e manutenção da qualidade de vida da população de Amambai. A entidade realiza atividades culturais, promove educação profissional, especialmente, nas áreas ambiental e tecnológica. Além disso, propicia o ensino e a pesquisa”, destacou Mochi.

O instituto também faz intercâmbios e convênios com entidades culturais e científicas, nacionais e internacionais. Tem sido referência nos trabalhos sobre tecnologias alternativas e de produção. “É importante frisar que a entidade atende gratuitamente, inclusive, promove a inserção do jovem no mercado de trabalho. É de grande relevância social em prol da comunidade”, finalizou Mochi.

