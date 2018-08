“Lei de Proteção de Dados Brasileira” será tema de palestra na OAB/MS nesta sexta

Acontece no auditório da OAB/MS nesta sexta-feira (31) palestra sobre “A Lei de Proteção de Dados Brasileira e o que muda para o Usuário”, com o Advogado e Professor Raphael Chaia.

O objetivo do evento é discutir a Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), as mudanças que ela traz para o usuário da internet, os vetos e as polêmicas envolvendo a definição da autoridade responsável pelo gerenciamento dos dados no Brasil.

O palestrante, Raphael Rios Chaia é Especialista em Direito Digital, Mestre e Doutorando em Desenvolvimento Local.

As inscrições são gratuitas (CLIQUE AQUI). O evento será no Auditório da OAB/MS, às 19 horas.

