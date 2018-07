Lei: Ipê-Amarelo torna árvore símbolo do Estado de Mato Grosso do

Considerada uma das mais belas espécies do Brasil, o Ipê-Amarelo (Handroanthus chrysotrichus) passa a ser árvore símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul. É o que determina a Lei 5.228, de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (17).

Conforme a nova norma, a imagem da árvore Ipê-Amarelo deverá ser empregada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual, quando o Governo do Estado tiver o propósito de divulgar as belezas e as características botânicas de Mato Grosso do Sul.

“O Ipê-Amarelo está presente em todos os municípios do Estado, sendo representado na arte e na vida de nossa população. A designação para representar o MS representa um estímulo à sua preservação”, destacou Câmara.

Créditos Agência ALMS

