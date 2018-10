“Levando a Imparcialidade a Sério” será tema de palestra dia 26 na OAB/MS

No próximo dia 26 de outubro a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) recebe o Juiz Federal Eduardo José da Fonseca Costa que proferirá palestra com o tema “Levando a Imparcialidade a Sério”.

Eduardo José da Fonseca Costa é Bacharel em Direito pela USP. É Especialista, Mestre e Doutor em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Atualmente é Juiz Federal Substituto – Justiça Federal de Primeiro Grau em Ribeirão Preto – SP. Membro-Fundador e atual Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual (triênio 2016-2018). Membro da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, da Associação Brasileira de Direito e Economia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Panamericano de Direito Processual. Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Processual e do Comitê Editorial da “Revista Latinoamericana de Derecho Procesal”.

Na ocasião também haverá o lançamento da obra “Levando a Imparcialidade a Sério”, de autoria do Juiz Eduardo José, da obra “Produção antecipada a prova”, de André Luiz Maluf de Araujo e também será lançada a 2ª edição da Revista da Academia de Direito Processual de Mato Grosso do Sul (ADPMS).

O evento é gratuito e será realizado a partir das 19h30 no Auditório da Ordem.

