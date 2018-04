Lidio Lopes ressalta importância das obras de infraestrutura para Douradina

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN/Patriotas) participou na sexta-feira (20), do lançamento das obras de infraestrutura urbana que irá contemplar as ruas da Vila Popô de Douradina, município distante a 269 quilômetros de Campo Grande. A cerimônia de autorização dos serviços contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), do prefeito de Douradina Jean Sérgio Fogaça (PEN/Patriotas), e demais autoridades.

Na oportunidade, o prefeito Jean Sérgio ressaltou a importância da realização das obras, bem como a parceria do deputado Lidio Lopes com o município, por meio de emendas parlamentares. “Esse momento é muito importante para a população de Douradina, serão praticamente 15 ruas que irão receber as obras de infraestrutura, asfalto e drenagem. E serão as ruas mais antigas que estavam deixadas de lado. Graças ao empenho do deputado Lidio Lopes junto ao governo do Estado, que tem acompanhado a nossa luta e conhece a necessidade do nosso município, nós conseguimos. O deputado Lidio Lopes tem sido nosso maior parceiro, principalmente com a proposição das emendas parlamentares para Douradina, que em 2017 se tornou recordista na história do município”, destacou Jean Sérgio.

A população de Douradina também recebeu a inauguração da obra do sistema de esgotamento sanitário e de acordo com o governo de MS, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) fez a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade para tratar 10 mil litros de esgoto por segundo; instalação de 10,9 mil metros de rede coletora; 409 ligações domiciliares; 1.182 metros de linha de recalque e duas estações elevatórias.

Segundo Lidio Lopes, ajudará no desenvolvimento da cidade. “Esta é uma solicitação antiga que foi possível por meio da parceria com o governo do Estado que estendeu as mãos para ajudar na realização desses trabalhos. É uma importante obra para Douradina que vai satisfazer a necessidade da população. Parabéns ao prefeito Jean Sérgio Fogaça, que mesmo diante das dificuldades financeiras porque passam muitas cidades, têm conquistado em apenas um ano e quatro meses feitos importantíssimos para a população douradinense”, afirmou o deputado Lidio Lopes.

