Livro relata como o amor é capaz de superar o luto por um filho

A jornalista Marcela Albres transformou toda a dor diante da morte do filho recém-nascido em amor, acalento e compreensão em forma de palavras para quem enfrenta a dor de perder alguém que ama. Escrever “Até sempre, meu filho!” foi a maneira que essa mãe encontrou para se reencontrar e seguir em frente após a morte de Felipe, que nasceu com sete tipos de más-formações no coração e viveu apenas 31 dias.

O menino completaria seu primeiro aninho no dia 7 de novembro de 2018, data escolhida pelos pais Marcela e Renato Novaes para ser o lançamento do livro. “Nós queremos celebrar a vida do nosso filho rodeados de amigos e cheios de gratidão e alegria por ele continuar fazendo parte das nossas vidas”, conta a jornalista.

Marcela explica que as páginas do livro não são um guia de como enfrentar o luto. “São apenas os pensamentos de uma mãe que decidiu continuar enxergando a vida com a beleza que ela sempre teve. É um convite para a reflexão e um testemunho de que nenhuma dor pode nos impedir de sermos felizes”.

A jornalista, que sempre sonhou em ser mãe, passou a publicar nas redes sociais textos sobre a gravidez, o nascimento do bebê, as lutas na UTI, a morte do filho e a forma como enxerga o luto. Com o tempo e o incentivo de amigos, percebeu que as mensagens de fé, amor e esperança poderiam se tornar um livro.

“O livro é para todos nós que, em algum momento das nossas vidas, vamos perder ou já perdemos alguém que amamos. Tratar a morte como um tabu só aumenta o sofrimento. É preciso humanizar o luto, criar empatia e acolhimento para essa dor. O livro fala sobre a morte, mas diz muito mais sobre a vida”, garante Marcela.

Toda a renda com a venda do livro será revertida para instituições sociais. A primeira a ser contemplada é a ONG Coração Valente, que recebe famílias de crianças cardiopatas de todo o Brasil enquanto fazem tratamento médico, em São Paulo.

Quem quiser saber mais sobre essa história e acompanhar a forma como essa mãe vem superando a dor do luto pode seguir a página “Até sempre meu filho” no Facebook e Instagram ou acessar o site atesempremeufilho.blogspot.com .

Serviço

Lançamento do livro “Até sempre, meu filho!”

Dia: 7 de novembro

Horário: 17h às 20h

Local: Recanto das Ervas