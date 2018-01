Logística militar atua em missão de transporte especializado de armamento entre SP e RJ.

Em 25 de janeiro, a 2ª Companhia de Transporte (2ª Cia Trnp) concluiu a missão de transporte de suprimento Classe V para o 1° Grupo de Artilharia Antiaérea (1°GAAAe), sediado na Vila Militar (Rio de Janeiro/RJ), porém a informação só foi divulgada ontem (30)

O material transportado constituiu-se de Canhões Antiaéreos Oerlikon de 35 mm, juntamente com suas unidades de direção de tiro e grupos geradores. A missão de transporte envolveu quatro Viaturas de Transporte Especializado (VTE) Cavalos Mecânicos, atreladas às suas respectivas VTE Pranchas, e uma VTE Baú, como meios de transporte, além de uma VTE Ranger e uma VTE Gol, como meios de escolta e balizamento.

Todo o armamento transportado encontrava-se distribuído entre o 2° Grupo de Artilharia Antiaérea, sediado em Praia Grande, situado a 90 km da Capital paulista, e o 22° Depósito de Suprimento, sediado em Barueri, situado a 23 km da Capital paulista, o que exigiu incremento no esforço em planejamento, reconhecimento, coordenação e segurança.

Diretamente subordinada à 2ª Região Militar, a 2ª Cia Trnp é a única organização militar especializada em transporte, nível Subunidade, do Exército Brasileiro e sua missão é realizar o transporte rodoviário de suprimento de diversas classes em proveito das organizações militares situadas no Comando Militar do Sudeste.

Dotada de moderna frota de veículos, pessoal especializado e reconhecida excelência no cumprimento de missões de transporte, a 2ª Cia Trnp passou a atender a demandas do Comando Logístico (COLOG), em favor de todo o Exército, aumentando, assim, seu alcance de apoio ao cumprir missões de transporte nos diversos rincões do Brasil.

CRÉDITO: Exercito Brasileiro

