Loja Maçônica de Sonora poderá ser declarada de utilidade pública estadual

Está em tramitação na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 305/2017, que propõe declarar de utilidade pública estadual a Loja Maçônica Portal do Sul, com sede e foro no município de Sonora. A proposição é do presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB).

Segundo justificativa do projeto, a associação é entidade civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e com autonomia administrativa e financeira, que “possui importante atividade filantrópica no município de Sonora e região, em especial no auxílio aos necessitados em geral, independente de raça, atividade política ou religião”, explicou Mochi.

A proposta segue para análise da Comissão de Constitutição, Justiça e Redação (CCJR), antes de ser apreciada em plenário.

CRÉDITO: Agência ALMS

Comentários