Lucas de Lima apóia redução da carga horária para trabalhadores da saúde

Mais um importante projeto foi aprovado na sessão dessa quinta-feira, 04 de outubro, no plenário da Câmara Municipal. Trata-se do Projeto de Lei 9.055/18, de autoria de todos os vereadores, que reduz para 40 horas semanais a jornada de trabalho para os cargos de Agente de Combate de Emendas (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

O vereador Lucas de Lima usou a tribuna para justificar seu voto a favor do projeto e lembrou que durante todo seu mandato tem sido favorável a todos os projetos que beneficiarem os servidores municipais: “Tudo que for melhorar as condições de trabalho dos servidores, eu sempre vou apoiar, principalmente os nossos agentes de saúde, que vão até a casa das pessoas atender com tanto carinho as famílias da nossa cidade. Acho muito justo reconhecer esse trabalho. Mais um excelente projeto dessa casa.”

