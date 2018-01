Mãe de assaltante é presa com dinheiro do roubo

O site JP News informou que após um roubo em uma padaria no município de Três Lagoas/MS na tarde de ontem (4) um dos suspeitos do assalto um jovem de 20 anos fugiu e dispersou dois comparsas e apanhou a mãe.

A Policia Militar conseguiu alcançar o veículo e durante a abordagem e revista ao motorista foi localizado a bolsa da mulher e uma quantia de R$ 180,00 o mesmo valor furtado no estabelecimento comercial. Um dos integrantes acabou resistindo a prisão trocou tiros com a policia e acabou morto.

Informações de um policial que não quis se identificar a mulher foi encaminhada a delegacia e prestará esclarecimentos se comprovada a participação no crime será indiciada por cumplicidade.

A Operação Policial apreendeu dinheiro do assalto, réplica de um fuzil juntamente com um adolescente de 16 anos. O rapaz de 20 anos foi preso.

Familiares do terceiro integrante do bando identificado como Afonso Henrique Macena, 18 anos morto em confronto com a policia compareceram ontem (4) no Hospital Auxiliadora.

Informações de acordo com o site JP NEWS

