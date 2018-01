Mãe entrega o filho a polícia e ajuda a prender quadrilha responsável por furto de motos

Uma operação foi deflagrada após a denúncia de uma mãe de um adolescente envolvido num grupo criminoso. A polícia apreendeu nesta operação três adolescentes que formavam uma associação criminosa no roubo de motos em Nova Andradina/MS. Em posse deles foram apreendidos quatro motocicletas furtadas.

Informações do site Nova News são de que a mãe indignada com o envolvimento do filho com os criminosos acionou a PM e denunciou onde estavam as motos furtadas. Ela ainda revelou o nome de alguns suspeitos que haviam participado dos furtos.

A Operação denominada ‘Bom Dia’ deflagrada na madrugada de terça-feira (23), esteve percorrendo três bairros da cidade e contou com a participação de dez policiais. De acordo com informações policiais as motocicletas furtadas no último domingo (21) foram negociadas por até R$ 450,00. A Polícia encontrou ainda com um dos envolvidos uma bolsa contendo joias.

A Policia encaminhou a Delegacia do município os homens presos e as motos recuperadas.

