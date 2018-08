Mãe flagra filho abusando da própria irmã

Um Jovem (23) foi preso acusado de estuprar a própria irmã de 18 anos. O fato aconteceu nesta segunda-feira (6), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande/MS.

Ela relatou que dormia no mesmo quarto com os filhos quanto percebeu uma movimentação na cama. Quando acordou flagrou o filho seminu estuprando a filha, deu um tapa no rosto do filho e o afastou. A mãe acionou a polícia que ao que ao chegar o sistema constatou-se que o autor era foragido da justiça. E possui passagens por roubo. Recapturado foi encaminhado ao xadrez.

