Mais 100 famílias realizam sonho da casa própria em Vicentina

Aos 60 anos, Margarida Ferreira da Silva teve a felicidade de ser uma das 100 pessoas que receberam na nesta segunda-feira (25.2) as chaves da casa própria. O governador Reinaldo Azambuja fez as entregas no loteamento Altos do Barreirão II, em Vicentina – a 251 quilômetros de Campo Grande.

Margarida vai se mudar para a nova casa com dois netos: Geane e Gean, de 9 e 13 anos. “Agora a vida vai ser melhor. Vai ficar mais perto para as crianças irem para a escola. Estou muito feliz!”, disse. Ela é trabalhadora rural e hoje mora em um sítio.

A dona de casa Doraci Cavalcante Xavier, de 65 anos, se emocionou ao receber as chaves das mãos do governador. Pagando aluguel, há 40 anos, ela aguardava essa oportunidade. “Eu nunca perdi a esperança e agora fui contemplada. Não tem como não ficar emocionada”, falou.

Foram investidos R$ 7,4 milhões na construção das moradias, sendo R$ 1,5 milhão dos cofres estaduais, R$ 4,9 milhões federais e R$ 1 milhão do município.

As unidades habitacionais foram contratadas em 2016, por meio do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Cada residência possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro, forro PVC, sistema de aquecimento solar, totalizando 43,54 metros quadrados de construção. A infraestrutura externa conta com pavimentação asfáltica, iluminação pública, drenagem e água encanada.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que ainda mais casas serão entregues no município. “Aqui, neste loteamento, já entregamos 100 casas e agora estamos entregando mais 100 e pode preparar mais lote que vamos entregar mais 76”, adiantou.

O prefeito de Vicentina, Marquinhos do Dedé, afirmou que o município tem muito o que comemorar. “Temos muito que agradecer ao governador Reinaldo Azambuja”.

Cidadão Vicentinense

Ainda no município, o governador Reinaldo Azambuja recebeu o título de “Cidadão Vicentinense” – aprovado pela Câmara Municipal. A honraria foi indicada pelo vereador Jota Pereira, em homenagem justamente pela construção das casas. Maior honraria do Legislativo Municipal, o título foi aprovado por unanimidade.

Também participaram da cerimônia os deputados estaduais Londres Machado e Eduardo Rocha; o secretário Especial, Sergio de Paula; e a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avesani, além de prefeitos e vereadores da região.

Créditos: Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

