Mais de 300 pessoas são contempladas durante gabinete itinerante do vereador Dr. Sami no bairro Rita Vieira

A primeira edição de 2018 do gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (MDB) contemplou gratuitamente mais de 300 pessoas com atendimento médico e social, orientação jurídica, cortes de cabelo, testes de glicemia, HIV, sífilis e aferição de pressão, além de coleta de indicações de melhorias para a região e atividades de lazer para as crianças.

Realizada no último dia 03, em parceria com a Comunidade Divino Espírito Santo, no bairro Rita Vieira, a iniciativa inédita na região se estendeu ainda a moradores de bairros vizinhos, como Itamaracá e Cristo Redentor.

“O gabinete itinerante preencheu de maneira muito ampla as necessidades do bairro. Há quem pense que o Rita Vieira é composto apenas por moradores com boa situação financeira, mas há uma grande parcela de pessoas humildes aqui, além dos bairros entorno. Nosso trabalho social necessita muito de ajuda, que buscamos em várias empresas e entidades muitas vezes e só conseguimos ser ouvidos e atendidos pelo Dr. Sami. Ele cumpriu o que prometeu!”, enfatiza o coordenador social da paróquia, Rui Watanabe.

A comunidade integrante da Paróquia Nossa Senhora de Fátima connta com cerca de 200 participantes assíduos, entre eles, mais de 100 haitianos que saíram de seu País em busca de uma nova oportunidade no Brasil. Durante o gabinete itinerante, pelo menos 10 imigrantes buscaram atendimento médico, corte de cabelo e orientação sobre como conseguir um emprego na terra que os acolheu.

Moradora do Rita Vieira há 30 anos, Roselida Pereira foi até o gabinete itinerante em busca de consulta médica. Ela relata que nunca houve ação semelhante no bairro e considerou de extrema importância a aproximação de um representente do Legislativo Municipal com a população.

“É muito bom isso, principalmente pela falta de acesso à saúde por aqui. Minha tia soube que teria esse atendimento e viemos. Não é sempre que temos médico assim disponível e de graça”, relata a moradora.

Incentivo social e econômico – Além dos serviços oferecidos gratuitamente, o gabinete itinerante apoiou o trabalho de pequenos empreendedores. Durante uma das missas da comunidade, representantes da Associação de Gastronomia e Artesanato de Campo Grande souberam da iniciativa e decidiram participar da ação, levando seu trabalho para ser comercializado na entrada da paróquia.

“Ações como essa são uma grande oportunidade dos expositores trabalharem e da comunidade ser atendida com conforto, perto de casa”, avalia a presidente da associação Sara Sales.

Ao todo, oito expositores das áreas de alimentos e artesanato tiveram a oportunidade de levar seu trabalho e garantir renda extra na manhã de sábado.

Para o vereador Dr. Wilson Sami, o resultado da ação foi muito positivo, principalmente pela massiva participação popular que, além de buscar os serviços oferecidos, demonstrou comprometimento ao apresentar indicações de melhorias para o bairro.

“É gratificante perceber que nossa proposta de atuação participativa está sendo alcançada e isso acontece graças a população que traz suas reivindicações e nos mostra o que sua região precisa e hoje, especialmente à paróquia, que se comprometeu e mobilizou a comunidade”, destaca o vereador.

Foram parceiros da iniciativa: o médico e vereador Dr. Loester Nunes (MDB) que colaborou com os atendimentos médicos; Farmácia São Bento e Sindiprocab – MS (Sindicato dos Proprietários de Salões de Barbeiros, Cabeleireiros Autônomos e Institutos de Beleza para Senhoras e Similares de Mato Grosso do Sul).

Nos próximos meses o gabinete itinerante atenderá mais regiões de Campo Grande.

