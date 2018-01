Mais de 750 mil doses de vacinas foram aplicadas em 2017 na Capital

A SESAU de Campo Grande aplicou 754.218 doses de vacinas em 2017, aumento de 10,61% em relação ao ano anterior, quando foram aplicadas 681.826. Entretanto, estes números não representam o total de pessoas vacinadas, mas sim o quantitativo de doses administradas das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação (CNV) disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e ofertadas nas unidades básicas de saúde (UBS/UBSF).

O principal fator para o aumento da quantidade de doses administradas é em razão da oferta das vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), com a intensificação da capacitação dos profissionais de saúde para aplicar os imunobiológicos e o registro sistemático e obrigatório no prontuário do paciente.

Em 2017 foram administradas 548.844 doses das vacinas de rotina do CNV e 205.374 de influenza, enquanto que no período anterior foram aplicadas 481.259 e 200.567, respectivamente. A aplicação das vacinas obedece ao protocolo do Ministério da Saúde que determina o público alvo e as faixas etárias preconizadas.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários