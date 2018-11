Mais de uma centena de atletas participam neste fim de semana dos jogos escolares

Cerca de 110 atletas participam neste fim de semana dos dos Jogos Escolares. Eles vão estar disputando os melhores lugares nas competições de Ginástica Rítmica, a partir das 8h no Ginásio da Mace e Basquete 3×3, a partir das 13h no Centro de Treinamento Esportivo (Cemte).

A professora Adenizia Julião, da Ginástica Rítmica, retrata a importância da preparação para as competições dos Jogos Escolares, “As meninas aqui do Jacques da Luz irão participara da competição neste domingo, são 26 meninas do projeto. Essa competição é uma das mais importantes para a seletiva 2019, elas terão um ano de treinamento para as competições estaduais em busca de uma boa classificação”, explicou.

A Ginástica Rítmica vai reunir na categoria A feminina, 20 atletas e na categoria B, feminina, 38 atletas, o Basquete 3×3 vai reunir na categoria A masculino, 28 atletas e feminino 4 atletas, na categoria B, serão 16 atletas masculino e 4 atletas feminino.

Ao todo, os jogos reúnem 2.588 inscritos entre crianças e jovens de 11 a 16 anos, que buscam a classificação para a fase estadual em 2019. As disputas acontecerão em 19 modalidades sendo: Atletismo, Bocha e Tênis de Mesa nos Jogos Paralímpicos, e Ginástica Rítmica, Atletismo, Badminton, Basquetebol 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Capoeira

Ainda no fim de semana o Projeto Lazer e Cidadania traz neste sábado (24), o 4º Ginga de Capoeira, no Parque Ecológico do Sóter, a partir das 18h, o evento deve reunir 150 pessoas, com participantes do projeto lazer e cidadania e capoeiristas de rodas de capoeira da região e da capital.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

