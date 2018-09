Manifestantes fazem ato em apoio a deputado federal na sede da Nipo-Brasileira

Dezenas de pessoas lotaram a sede da Associação Nipo Brasileira na noite de segunda-feira (17), em apoio ao candidato a reeleição Deputado Federal Fábio Trad (PSD). No evento estiveram familiares do parlamentar com mandados e que disputam a eleição.

A aglomeração começou bem antes das 18h30 e obrigou as autoridades de trânsito interditarem parte da pista da Avenida Ministro João Arinos, na região do Arnaldo Estevão de Figueiredo. A chuva não impediu a presença de várias pessoas que lotaram o espaço em apoio a Fábio Trad.

O Governado de Mato Grosso do Sul, candidato a reeleição não pode estar presente devido agenda no interior do Estado.

