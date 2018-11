Mansour Karmouche é reeleito Presidente da OAB/MS

Com 45,82% (4.039) dos votos, a Chapa 22, Presidida pelo atual Presidente Mansour Elias Karmouche venceu as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) nesta terça-feira (20). Cerca de 9 mil advogados foram às urnas hoje em todo o Estado.

O segundo lugar na disputa ficou com o Advogado Jully Heyder (27,62% – 2.435) e o terceiro lugar com a Advogada Rachel Magrini (26,56% – 2341). Foram registrados 147 votos brancos e 132 nulos.

Além do Presidente reeleito, a Diretoria para o triênio 2019/21 terá a seguinte formação, o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, o Secretário-Geral Stheven Razuk, a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes e o Diretor-Tesoureiro Marco Rocha. A Caixa de Assistência (CAAMS) será presidida pelo atual Presidente José Armando Amado.

A Presidente da Comissão Eleitoral OAB/MS 2018, Telma Marcon destacou a tranquilidade do pleito deste ano.

“Há muito tempo não víamos uma eleição tão tranquila, tanto na organização, como no respeito entre os candidatos. Agora é torcer e apoiar a diretoria eleita para que façam uma excelente administração”.

