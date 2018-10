Mara Caseiro comanda sessão solene em homenagem ao Dia do Dentista

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) comanda na próxima quinta-feira (25) sessão solene em homenagem ao Dia do Dentista. O evento acontece a partir das 19h, no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A entrega das honrarias é uma parceria da parlamentar com o CRO (Conselho Regional de Odontologia), entidade presidida pelo odontólogo José Wilson Capdeville Bastos. Ao todo, serão agraciados cerca de 30 profissionais.

O diploma de Honra ao Mérito é entregue àqueles que prestam relevantes serviços à odontologia do Estado.

“São profissionais que tocam o coração das pessoas, que por meio de suas mãos aliviam dores, devolvendo qualidade de vida à população”, disse.

Mara Caseiro é formada em Odontologia pela Unoeste (Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente) desde 1986.

Atuou como cirurgiã dentista em Itaquiraí e Eldorado, onde foi chefe da equipe do Centro de Saúde. Nesse cargo, implementou campanhas importantes como a busca pelo tratamento da Tuberculose e da Hanseníase e a vacinação em locais de difícil acesso.

Participou ativamente dos conselhos municipais de saúde, importante instrumento da participação popular na gestão pública.

Na mesma época, contribuiu para a conscientização do relevante trabalho do cirurgião-dentista e da importância da dentição como um órgão funcional e esteticamente fundamental para promover a autoestima e o equilíbrio fisiológico do corpo humano.

“A odontologia é uma classe muito merecedora e eu tenho o prazer de participar dela. Me lembro de quando iniciei minha carreira profissional no município de Eldorado. Eram muitas dificuldades, mas nós superamos cada uma com amor e dedicação. E é assim que tenho feito no meu mandato parlamentar, buscando honrar a minha categoria”, finalizou.

