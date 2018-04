Mara Caseiro comemora investimentos do Governo em Ponta Porã

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) comemorou os novos investimentos do Governo do Estado em Ponta Porã.

Ao lado do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ela participou da entrega de casas e do anúncio de novas obras no município, que em quatro anos, está recebendo recursos que ultrapassam R$ 136 milhões, empregados em assistência à saúde, melhorias na segurança e obras de infraestrutura.

Foram assinadas ordens de serviço para as obras de drenagem e pavimentação em diversas vias do município. Também foram entregues 58 kits contendo smartphones, uniformes e bolsas para reforçar o trabalho dos agentes de controle de endemias.

Dentre as obras executadas pelo Estado em parceria com a Prefeitura, a cidade receberá mais de 10 km de drenagem e pavimentação e 20 km de recapeamento. A restauração do pavimento antigo abrange a Avenida Brasil, principal via da cidade.

Também foi autorizada a licitação das obras de cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal São João e de seis postos de saúde, além do início das obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros, como o Alegrete I e II.

Ao lado do governador, Mara visitou ainda obras de pavimentação executadas pela Prefeitura no bairro Altos da Glória. No Loteamento Ponta Porã I, mais de 50 famílias realizaram o sonho da casa própria.

A obra – que havia sido iniciada em 2010 e não concluída – foi executada com recursos da União, contrapartida do Estado e terreno doado pela Prefeitura.

Foi inaugurado também o sistema de abastecimento de água no distrito de Nova Itamarati. A obra, executada com R$ 2,5 milhões da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), leva água tratada e encanada para mais de 2,5 mil cidadãos.

“O governo do Estado vem investindo forte em Ponta Porã, assim como nas outras 78 cidades do Estado, beneficiando a comunidade e confirmando uma administração municipalista, que olha a todos sem distinção”, comentou Mara Caseiro.

