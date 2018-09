Mara Caseiro homenageia Subcomandante dos Bombeiros e Tenente da PM com honraria

O tenente Klayton de Andrade Silva, da Polícia Militar, e o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Luiz Antonio de Mello, foram os homenageados da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) com a Medalha do Mérito Policial e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul Jair da Cruz Abreu Holosbach.

A sessão solene, que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, reconheceu o trabalho daqueles que servem ao próximo por meio de sua atuação na segurança pública. Ao todo, a condecoração foi entregue a 40 profissionais.

Klayton é formado em Administração Pública e ingressou na PM em 1998. Possui diversos cursos de formação, entre eles Policiamento Comunitário e Segurança de Autoridades. Já foi comandante de três pelotões em Campo Grande e Sidrolândia.

Luiz Mello é coronel do Corpo de Bombeiros e está na corporação desde 1992. Já exerceu diversos cargos de direção, sendo coordenador de resgate e atendimento pré-hospitalar, comandante do grupamento em Três Lagoas e chefe da divisão de alunos, entre outras funções. É o comandante geral em exercício.

“São pessoas que merecem todo o nosso respeito e homenagem, pois dedicam sua vida a esse trabalho árduo que é atuar na segurança pública”, afirmou Mara Caseiro.

Biografia

Jair da Cruz Abreu Holosbach, que dá nome à honraria, nasceu em Iguatemi no dia 14 de setembro de 1956 e entrou para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 22 de abril de 1981, sendo promovido a cabo em 1984 e a 3º sargento em 1988.

Foi atleta da corporação e campeão estadual de corrida entre 1984 e 1988, participando da São Silvestre por três anos, obtendo a melhor classificação de um sul-mato-grossense na competição até hoje.

Jair conquistou mais de 50 troféus e aproximadamente 200 medalhas de ouro e prata nos eventos esportivos que participou. Morreu no final de 1989 em um acidente de trânsito no exercício da função de policial militar, em uma viatura que transportava feridos a um hospital.