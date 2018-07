Mara Caseiro participa de capacitação do PSDB-Mulher para pré-candidatas em São Paulo

A deputada estadual Mara Caseiro participou durante dois dias de capacitação realizada pelo PSDB-Mulher pra pré-candidatas. O evento, que aconteceu em São Paulo, foi exclusivamente voltado para treinamento de comunicação e marketing digital.

Tucanas e seus assessores participaram da palestra com o especialista em comunicação Marcelo Vitorino. Técnicas de como usar as redes sociais e como mobilizar pessoas de forma eficiente por meio das mídias digitais foram ensinadas aos presentes.

As postulantes a cargos eletivos puderam tirar dúvidas sobre impulsionamento de conteúdo, anúncios, estratégias de postagens e condutas adequadas para o universo online. Foram mostrados exemplos de campanhas bem-sucedidas de políticos.

Mara Caseiro, que é presidente do PSDB-Mulher de Mato Grosso do Sul, destacou que a forma de fazer política e campanha eleitoral mudou, e nada melhor do que uma capacitação como esta para fortalecer e incentivar as mulheres durante o pleito.

“Mostramos nesse treinamento a força da mulher tucana. Todas animadas, informadas e comprometidas com as propostas de nosso partido, com todo apoio necessário para o embate que se aproxima”, ressaltou a parlamentar, parabenizando a presidente do PSDB-Mulher Nacional, deputada Yeda Crusius, pela organização.

O pré-candidato à presidência da República e presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, esteve no treinamento e destacou a importância da participação das mulheres nas Eleições 2018.

Ao prestigiar o evento, o ex-governador de São Paulo relembrou que o PSDB foi o primeiro partido a cumprir a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de destinar 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para as candidaturas femininas.

Marketing eleitoral

Durante o encontro, foi apresentada às pré-candidatas uma proposta de campanha de marketing eleitoral em sintonia com a que está sendo feita pela equipe do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin.

A ideia é colocar à disposição das pré-candidatas uma equipe completa de comunicação e marketing que atenderão todas as principais demandas das tucanas: desde material fotográfico a vídeos para uso nas redes sociais, enxoval e programas eleitorais. As interessadas colocaram o nome em uma lista e poderão tirar as dúvidas ligando na sede do partido em Brasília.

Legislação Eleitoral

O advogado do PSDB em Direito Eleitoral, Gustavo Kanffer, terminou o dia de palestras esclarecendo às pré-candidatas sobre as novidades da legislação vigente para as eleições 2018. Ele falou sobre o que é permitido durante o período da pré-campanha e alertou para o cuidado com ações simples que podem ser caracterizadas como ilegalidades.

