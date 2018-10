Mara Caseiro pede asfalto para rodovia que liga Anastácio a assentamento

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está solicitando ao governo de Mato Grosso do Sul que destine recursos para o asfaltamento da rodovia MS-170, no trecho que liga o assentamento Monjolinho ao município de Anastácio.

O expediente, apresentado no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo Silva.

O pedido chegou ao gabinete da parlamentar por meio do vereador Eduardo Carpejani e do senhor Elias, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anastácio. De acordo com eles, a obra estrutural é de extrema importância para os moradores do assentamento.

EDUCAÇÃO

Também a pedido do vereador, Mara Caseiro solicitou ainda ao governador Reinaldo e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, a reativação do Curso Normal Médio em Anastácio.

O curso tem ênfase na formação de professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Créditos Agência ALMS

Comentários