Marcelo Miglioli diz MS que é exemplo de que obras aumentam a produção, geram empregos e vida melhor

“Investir em infraestrutura é o caminho para o Brasil aumentar a produção, gerar empregos e vida melhor para a população”, defendeu o candidato ao Senado da Coligação “Avançar com Responsabilidade”, engenheiro Marcelo Miglioli, afirmando que Mato Grosso do Sul é um bom exemplo disso. Depois de investir mais de R$ 5 bilhões em obras de infraestrutura, Mato grosso do Sul apresenta o maior aumento de renda do trabalhador, segundo levantamento da LCA Consultoria com base nos dados do IBGE. De acordo com os números, MS ficou em primeiro lugar no ranking nacional de melhoria de renda, enquanto em outros 22 Estados os quais os índices desabaram.

Levantamento da LCA/IBGE mostra que a renda do trabalhador em Mato Grosso do Sul teve aumento de 8%. O segundo colocado, Rondônia, teve 4% de valoração da renda, seguido pela Paraíba, com 3,1%.

Embora esse resultado seja a soma de um conjunto de fatores, como gestão, a construção de cerca de mil obras públicas nas áreas de saúde, educação, saneamento, logística e habitação abriram mercado para a mão de obra local e atraíram novos empreendimentos. Miglioli afirma que no Governo de Reinaldo Azambuja os recursos foram usados com critério, seriedade, responsabilidade e respeito com o dinheiro público. “Sempre usamos de muita transparência na contratação e execução dos serviços e exigimos qualidade das obras executadas pelas inúmeras empresas que prestaram serviços no Estado”, afirma.

Para Marcelo Miglioli a aplicação do dinheiro público com lisura e responsabilidade fiscal e técnica, gerou credibilidade e motivou as empresas a concorrer com a oferta de melhores preços. “Aqui nós mostramos que é possível fazer obras sem corrupção”, assinalou, lembrando que deixou a Secretaria de infraestrutura sem nenhuma denúncia, escândalo ou investigação por corrupção.

Cenários como o de Mato Grosso do Sul, animam a candidatura de Miglioli. “Se conseguimos manter o Estado no rumo certo, podemos contribuir para ajudar o Brasil a reduzir essa vergonhosa estatística de 13 milhões de desempregados”, frisou.

Disse também que o exemplo dado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, que lançou o programa obra inacabada zero, precisa ser seguido pelo Governo Federal que tem mais de 3.000 obras inacabadas, gerando um prejuízo muito grande e um desrespeito com o dinheiro público. O candidato ao Senado lembrou que a retomada dessas obras vai tirar milhares de famílias da linha do desemprego, produzindo mais oportunidades de negócios e qualidade de vida nos lares.

