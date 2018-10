Marcelo Miglioli investe no segundo voto para o Senado

Nos últimos dias da campanha eleitoral, o candidato Marcelo Miglioli, da Coligação Avançar com Responsabilidade, que apoia Reinaldo Azambuja, está investindo na conquista do segundo voto do eleitor para o Senado. “Se você já tem a sua primeira opção para o Senado, eu gostaria de ser o seu segundo voto para senador”, diz Marcelo nos vídeos gravados para as mídias sociais e nos contatos com os eleitores.

Marcelo salienta que é a primeira vez que se candidata e é natural que nomes mais conhecidos, que estão há 30 anos ou mais na política, sejam os mais lembrados para o primeiro voto, seja quando é apresentado o disco com os nomes dos candidatos pelos pesquisadores, seja pelos compromissos de lideranças com suas campanhas.

O esforço pelo segundo voto se justifica pelo perfil que vem ao encontro do que deseja o eleitor: um candidato novo, que representa renovação; que tem boa formação acadêmica (Engenharia Civil e Direito), história de serviços prestados e, o que é importante, apesar de ter dirigido a Secretaria de Obras e conduzindo investimentos superiores a R$ 5 bilhões, não tem processo nem acusação de irregularidade. “Sou 100% ficha limpa”, garante.

Ele observa que nas avaliações espontâneas há um grande número de indecisos ainda, por isso achou importante focar no pedido do segundo voto, ressaltando que o eleitor não pode votar no mesmo candidato duas vezes, sob pena de perder seu voto.

Marcelo afirma que apesar de ser novo na política, não é inexperiente. Como secretário de Obras e Infraestrutura do governador Reinaldo Azambuja planejou e coordenou a construção de mais de 1.100 obras novas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conduzindo a conclusão de 209 obras inacabadas de gestões anteriores.

Miglioli observa que com mais de 12 milhões de desempregados e índices baixíssimos de crescimento, o país precisa retomar o ritmo de desenvolvimento, o que só acontecerá com a iniciativa privada motivada com obras de infraestrutura que deem suporte ao avanço da produção.

“Este é o meu campo de trabalho, conheço e sei fazer obras de qualidade, com bons projetos e sem desvios, como fizemos aqui em Mato Grosso do Sul”, conclui, pedindo, de novo, o segundo voto do eleitor.

