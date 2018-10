Marido encontra esposa morta dentro de casa

TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Marido (37) encontra a mulher (27 morta em cima da cama. O fato ocorreu no domingo (29), na rua Irmãos Spinelli, bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas/MS.

De acordo com o companheiro ele havia discutido com a esposa antes de sair para o trabalho de segurança. Quando voltou já encontrou a companheira deitada de bruço e com espuma na boca. A Perícia foi acionada e não encontrou sinais de agressão. O celular da vítima e do esposo foram recolhidos. A caso está sendo investigado.

