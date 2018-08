Marquinhos entrega r$ 35,3 milhões em infraestrutura para 4 bairros na região do parque dos poderes

Em solenidade realizada na noite desta quarta-feira (15), o prefeito Marquinho Trad entregou obras de drenagem, controle de enchentes, pavimentação e recapeamento na região do Parque de Poderes, retomadas ano passado. Foram investidos R$ 35,3 milhões com intervenções que beneficiaram os bairros Bosque da Esperança, Danúbio Azul, Eco Parque, Jardim Veraneio e Vila Nascente. O projeto integra o Complexo Mata do Jacinto etapa D, financiado com recursos de um financiamento do PAC Pavimentação.

O ato inaugural foi na Avenida Fadel Tajher Iunes , uma via de 550 metros, com ciclovia, ligação entre as Avenidas Mato Grosso e Desembargador Leão Neto do Carmo. Foram implantados 18,51 km de drenagem; feitos 27,83 de pavimentação e mais 32,71 quilômetros de recapeamento, abrangendo ruas como Antônio Maria Coelho, Santa Luzia, Hiroshima e Mato Grosso.

Esta rede de drenagem foi implantada para captação das águas pluviais que descem dos bairros Danúbio Azul e Jardim Veraneio, Vila Nascente. Só na Avenida Leão Neto do Carmo, acesso ao campus da Uniderp Agrárias no macro anel, foram implantados mais de 1,1 km de drenagem, tubulação enterrada a 6 metros de profundidade. Toda a extensão da via (2,4 km) foi recapeada, desde a Avenida Hiroshima até o macro anel.

Durante o evento, Marquinhos Trad, que estava acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes, lembrou que a obra vai facilitar o acesso a diversos bairros da Capital. “Essa obra vai fazer com que as pessoas cheguem com mais rapidez a muitos bairros da cidade. Esse trabalho foi feito a quatro mãos, com a união de esforços de todos que querem uma cidade melhor para se viver”, disse.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, informou que, dentro do Parque dos Poderes, além da Avenida Leão Neto do Carmo, receberam drenagem e foram recapeadas as ruas Rio Claro e Barra Funda, do Diário, da Academia de Polícia e Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira.

Homenageado

Durante o ato desta noite, o prefeito sancionou a Lei nº 6.073, de 15 de agosto de 2018, que denomina “Dr. Fadel Tajher Iunes” a avenida compreendida entre a Avenida José Nunes da Cunha, com extensão até a rotatória da Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes – Bairro Jardim Veraneio.

Fadel Tajher Iunes, natural de Corumbá, faleceu recentemente deixando esposa e quatro filhos. Ele foi bancário, professor, defensor público, promotor e procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, exerceu a função de Corregedor-Geral, Procurador-Geral adjunto e Procurador-Geral de Justiça por duas vezes.

Ao lado da mãe, Kaly Terezinha Iunes, e familiares, o filho do homenageador, Fadel Junior, agradeceu emocionado ao prefeito, pela lembrança do nome de seu pai para denominar a avenida. “É uma alegria ver o nome de meu pai estampado nessa placa. Agradeço ao prefeito e a toda a população de Mato Grosso do Sul pelo reconhecimento do trabalho que meu pai exerceu pelo Estado em todos esses anos”.

Controle de enchentes

Como parte das obras para controle de enchente, além da drenagem já implantada, será construída ainda neste ano um piscinão (proximidades da esquina das avenidas Mato Grosso com Hiroshima) com capacidade para reter 20 milhões de litros de águas pluviais que descem dos bairros acima. Já foi feita uma travessia em tubo Armco sob a pista da Avenida Mato Grosso, para escoamento da enxurrada que desaguará no córrego dentro do Parque das Nações Indígenas. Toda esta estrutura foi projetada para evitar o transbordamento do Córrego Sóter na região do Shopping Campo Grande.

Iluminação de Led

Durante o evento na Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, Marquinhos anunciou que a Prefeitura de Campo Grande planeja adquirir ao longo dos próximos dois anos mais de 106 mil lâmpadas para garantir a manutenção da iluminação pública da cidade, que tem 120 mil postes com luminárias. O investimento deve superar os R$ 45 milhões. “Este é um serviço essencial que merece ser tratado com prioridade”, comentou o prefeito Marquinhos Trad que nesta quarta-feira inaugurou a iluminação de led nas avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, onde foram mais de R$ 1,2 milhão na instalação de quase 900 lâmpadas nestas duas vias, garantindo uma economia de 40% no consumo de energia.

De acordo com o prefeito foram concluídos no início deste mês dois pregões eletrônicos, modalidade registro de preço, para compra de 46.250 lâmpadas led e 60.060 lâmpadas de sódio, além de uma grande quantidade de material de suporte, como contator, reator, soquete e relé, cabo de cobre, usados na manutenção da iluminação pública.

A solenidade desta noite contou com a presença dos secretários e chefes de autarquias públicas municipais e dos vereadores William Maksoud e João Cesar Matogrosso.

