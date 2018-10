Marquinhos Trad (PSD), prefeito de Campo Grande se reuniu com a impressa e comunicou seu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O encontro ocorreu nesta tarde de segunda-feira (8).

Na sede do partido o prefeito justificou que ‘as propostas de Bolsonaro são as que mais se assemelham as do PSD’. E concluiu ‘Não vamos fugir da coerência por isso o nosso apoio é no Bolsonaro’. Ao Governo de MS o apoio continua ao candidato do PSDB; Reinaldo Azambuja.

Comentários