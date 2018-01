Marquinhos Trad cumpre 24,4% das promessas de campanha em seu primeiro ano de gestão

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) em seu primeiro ano de gestão em Campo grande cumpriu totalmente 11 de um do total de 45 dos principais compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. Isto representa 24,4%. As outras promessas oito 17,7%, foram efetivadas em parte e 26, o equivalente a 57,7% ainda não foram efetivadas.

Os dados são do site G1 que fez o levantamento em um âmbito nacional para avaliar a administração de gestores públicos numa esfera federal, estadual e municipal. Ainda de acordo com o levantamento do G1 são levadas em contas as promessas de campanha feita pelos candidatos em discursos, entrevistas, debates e pano de governo registradas no TRE-MS.

