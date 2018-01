Marquinhos Trad cumpre quase 25% das promessas de campanha em seu primeiro ano de gestão, afirma Chiquinho Telles

Para quem herdou um município literalmente dentro do buraco, com as principais áreas administrativas comprometidas, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) superou as expectativas ao cumprir 24,4% das promessas feitas durante sua campanha eleitoral. A avaliação é do líder do prefeito, vereador Chiquinho Telles (PSD).

Os dados fazem parte de o levantamento que o G1 faz em âmbito nacional para avaliar anualmente a administração de gestores públicos das esferas federal, estadual e municipal.

De um total de 45 compromissos feitos em seu plano de governo, o prefeito cumpriu totalmente 11. Outras oito promessas (17,7%) foram cumpridas em parte, e 26 (57,7%) ainda não foram efetivadas.

Mesmo enfrentando sérios entraves administrativos herdados da administração anterior, Marquinhos Trad já conseguiu conquistas importantes, tais como: criação da ouvidoria do servidor; da Central de Projetos; do canal Fala Prefeito; do Programa de Incentivo aos Produtores Rurais; do projeto Palco Campo Grande Itinerante; adequação da praça do Papa; reforma e reativação dos parques interditados; criação do projeto Atleta em Ação; aumento do número de academias ao ar livre; construção do Laboratório Municipal de Exames e criação do aplicativo para dados de transferência (Segurança Pública).

Outros oito compromissos assumidos pelo prefeito estão sendo executados em parte: não aumentar impostos e rever IPTU; atender crianças e adolescentes nas férias; revisar salário dos professores; construção, reforma e conclusão de Ceinfs; criação de vagas nos Ceinfs existentes; cobertura de pontos de ônibus; troca de lâmpadas de mercúrio por LED nas vias públicas; dobrar viaturas e reforçar efetivo da Guarda Municipal.

Segundo Chiquinho Telles, tão importante quanto às obras e benfeitorias realizadas, é o fato de a Prefeitura hoje ter um gestor que mantém diálogo com os demais poderes, “estabelecendo um relacionamento harmônico, realizando uma gestão séria e comprometida com os interesses da população”.

De forma lamentável, comentou o Parlamentar, “estão tentando com um jogo sujo desestabilizar a atual administração, mas tenho certeza que a força de trabalho e competência do prefeito Marquinhos Trad sempre vão falar mais alto, pois Campo Grande precisa dar continuidade ao processo de retomada de seu desenvolvimento social e econômico”.

CRÉDITO: Assessoria de Vereador

