Políticas públicas que tornaram Mato Grosso do Sul um dos melhores estados para se viver no Brasil foram destacadas pelo governador Reinaldo Azambuja no último debate com candidatos a governador do Estado. O encontro foi realizado na noite de terça-feira (2) pela TV Morena, em Campo Grade.

Candidato à reeleição pelo PSDB, Reinaldo pontuou ações nas três principais áreas sociais, saúde, segurança e educação. “Fizemos um governo com responsabilidade e decência. Avançamos na regionalização da saúde, na educação de qualidade e na segurança das cidades. Somos o terceiro estado mais seguro do Brasil e temos obras nas 79 cidades”.

O governador ressaltou ainda que governou entre 2015 e 2018, época da pior recessão econômica brasileira. “Enfrentamos juntos a dificuldades e vencemos ela com responsabilidade e dedicação. Conseguimos conquistar índices que comprovam o desenvolvimento e quero dar continuidade ao que iniciamos”, afirmou.

No confronto direto com adversários, o governador apresentou a evolução da saúde. “Conseguimos entregar 267 novos leitos hospitalares e outros 680 serão entregues com a finalização da regionalização da saúde”. Estão em construção no Estado os hospitais regionais de Dourados e Três Lagoas. Em Corumbá, a Santa Casa passará por reforma e ampliação.

Reinaldo divulgou ainda o crescimento dos índices de transparência do governo, reconhecida por órgãos de controle como o Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal de Contas da União (TCU). “Quando assumimos, MS tinha a pior nota dos estados. Era 1,4. Agora temos duas notas 10 seguidas que mostram a lisura de nossas ações”, disse.

Ele também ressaltou atos de combate à corrupção. “Implantamos a Controladoria-Geral do Estado (CGE), a Lei Anticorrupção e o Fundo de Combate à Corrupção (FECC), que é gerido pela CGE para fiscalizar e reprimir a prática de ilícitos relacionados à corrupção”, explicou. “Tudo isso melhorou a eficiência do Estado e gerou mais confiança na população”, emendou.

Da mesma forma, Reinaldo esclareceu aos eleitores que não vai privatizar empresa públicas como a Sanesul e a MSGás. “Foram bem administradas e se tornaram empresas sólidas que dão resultados e lucro ao Estado”. Ele falou ainda de ações que garantir a entrega de mais de 26 mil moradias em MS. “Com criatividade vencemos a escassez do Minha Casa, Minha Vida”.

