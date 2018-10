Matrículas 2019: oportunidade de bolsas de estudo para creches e escolas particulares pelo Educa Mais Brasil

Essa é a melhor época para quem precisa encontrar uma vaga em uma creche ou escola. Com pouco mais de dois meses para terminar o ano, diversas instituições em todo o país já iniciaram as matrículas 2019. Uma vantagem de garantir logo a matrícula escolar é aproveitar o auxílio de bolsas de estudo pelo Educa Mais Brasil, que também estão com as inscrições abertas.

São mais de 300 mil vagas disponíveis e é possível conseguir 50% de desconto nas mensalidades em uma das mais de 25 mil instituições, entre elas creches e escolas particulares, que possuem convênio com o programa. Desta forma, as bolsas de estudo vêm sendo a opção de muitas famílias por trazerem a perspectiva de um futuro melhor através de uma educação de qualidade, já que são poucas as iniciativas oferecidas na educação básica brasileira.

E isso é comprovado, por exemplo, em um estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O investimento para garantir uma educação pública de qualidade da creche escola deveria ser de até cinco vezes mais do que se gasta hoje. Segundo o cálculo do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi) seriam necessários mais R$20 mil anuais por aluno para custear a oferta na área urbana, porém são investidos R$ 3 mil por aluno.

A diretora de expansão e relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres, ressalta a importância da vida escolar. “Diante das iniciativas existentes na educação pública brasileira, o Educa Mais Brasil se destaca por conseguir facilitar a inserção na educação básica de qualidade por meio de bolsas de estudo e contribuir para um amanhã mais oportuno.”

Como encontrar uma bolsa para creche ou escola no Educa Mais Brasil?

Há diversas escolas cadastradas no Educa Mais Brasil em 2019. No site educamaisbrasil.com.br é possível fazer filtros por cidade e bairro, turnos específicos, série pretendida, escolher o desconto na mensalidade mais atrativo e fazer a inscrição com as informações pessoais e do aluno.

Depois é só consultar a aprovação pelo Portal do Aluno ou com a central de atendimento: 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades (também disponível para WhatsApp) e seguir o passo a passo para realizar a matricula na instituição em que conseguiu o benefício.

