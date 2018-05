MDB realiza novo encontro estadual e inicia mobilização na Capital

O MDB lança em Campo Grande no próximo sábado (19) o programa MS Maior e Melhor de consultas à população para elaboração do plano de Governo que pretende apresentar na campanha eleitoral deste ano. “Temos um projeto que prevê a ampla participação da comunidade de todo o Estado. Temos compromisso com a retomada do desenvolvimento e das conquistas sociais e estamos usando o período de pré-campanha para mobilizar o partido, seus filiados e militantes. Estamos nos renovando a partir do que nos aponta a comunidade”, explica o presidente regional do partido e pré-candidato a governador Andre Puccinelli.

O encontro de Campo Grande acontece sábado a partir das 9 horas na sede campo do Clube Nipo Brasileiro. O diretório regional está mobilizando ainda, lideranças de todos os municípios com objetivo de ampliar o debate em torno das pré-candidaturas e das alianças partidárias. “Vamos contar com a presença de nossos diretórios municipais e com representação de partidos com os quais estamos buscando entendimento visando alianças para a eleição”, revela Puccinelli, ressalvando que os assuntos serão tratados nos limites da pré-campanha e das pré-candidaturas.

Segundo ele o partido ainda não vai tratar da conquista do eleitor – “disso vamos tratar na campanha propriamente dita”— mas deve passar a cuidar de forma mais organizada da mobilização de militantes, filiados e simpatizantes. André lembra que o tempo de campanha é curto e por isso o trabalho tem que ser intenso e criativo. “Vamos conversar com eleitor sobre o futuro que ele quer para o Estado, para sua família e para si. Vamos buscar soluções com a participação de todos, especialmente da juventude que terá sempre um papel relevante nesse contexto”.

