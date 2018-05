MEC prorroga para 23 de maio pré-seleção da lista de espera

O Ministério da Educação prorrogou para 23 de maio o prazo para a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do Fies e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

Inicialmente a data final seria 25 de abril, mas a Sesu do MEC alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados possam complementar a sua inscrição.

A contratação do financiamento só pode ocorrer após a complementação das informações. Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a três no Sinaes, ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do Fies.

No total, em 2018, o número de vagas chegará a 310 mil. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Créditos Assessoria de Comunicação Social

Comentários