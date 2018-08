Médica neuropediatra é candidata a deputada estadual

A médica neuropediatra Maria José Maldonado, presidente licenciada da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, resolveu não aguardar mais que outros lutem pelas mudanças necessárias para o desenvolvimento do Estado e saiu candidata este ano a deputada estadual pelo Podemos, do presidenciável Álvaro Dias.

Dra. Maria José, residente em Campo Grande, já presidiu o Serviço de Pediatria do Hospital Universitário e dirigiu o HU de 2013 a 2016 e está no seu segundo mandato na presidência da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, de onde se licenciou para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado.

Formada em medicina pela UFMS e especializada em neuropediatria pela USP e Eletrencefalografista pela Escola Paulista de Medicina, Dra. Maria José tem mestrado pela UFMS e é considerada uma das melhores profissionais da área no Estado. No partido ela é presidente do Podemos Mulher Mato Grosso do Sul.

“Resolvi sair candidata a deputada estadual para contribuir diretamente com o desenvolvimento de meu Mato Grosso do Sul. Cansei de torcer para que as pessoas, nossos parlamentares, façam o que precisam fazer para que nossa gente tenha mais empego e renda e, consequentemente, mais qualidade de vida. Quero ajudar mais as famílias das cidades de nosso Estado, principalmente na área de saúde”, afirmou Maria José, uma mulher dinâmica e aguerrida no desempenho de suas atividades.

Dra. Maria José disse também que as mulheres, que são maioria das eleitoras em MS e no país, precisam acreditar mais nelas mesmas para ocuparem espaços políticos, pois ninguém melhor que elas, que cuidam do lar, da família, para saber as reais necessidades da sociedade. “As mulheres são tão competentes quanto os homens no exercício de qualquer atividade. Além disso elas contam também com uma sensibilidade muito maior com relação às necessidades das famílias”,

Comentários