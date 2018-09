Médico tem prisão preventiva decretada, após se envolver em acidente com morte na BR-163

O médico (69) que se envolveu num acidente na BR-163 próximo a Campo Grande e resultou na morte de uma mulher (36) teve a prisão decretada na segunda-feira (3) durante audiência de custódia. A juíza Sandra Regina da Silva Artioli, declarou que novas informações vão embasar o MP, para definir qual tipo de pena.

ACIDENTE

O acidente ocorreu no domingo (2). No momento da batida chovia muito e de acordo com a PRF, o médico estava em alta velocidade e colidiu na traseira de um outro veículo com dois ocupantes. Com a força da batida a passageira, não resistiu e morreu no local. O doutor também passou pelo teste do bafômetro, o qual comprovou embriagues ao volante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, após atendimento médico.

Comentários