Desde a manhã de segunda-feira (5) os médicos do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em nossa Capital, cruzaram os braços por atraso de pagamentos. As consultas estão suspensas, mas uma equipe de emergência continua fazendo procedimentos já marcados. Os médicos deveram retornar as consultar ainda hoje.

A Secretaria de Saúde do Estado prometeu que ainda hoje colocará a situação financeira em dia para que os serviços de atendimentos futuros não sofram solução de continuidade.

Comentários