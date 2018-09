Membros da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS participam de evento no Rio

A Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Izabela Saldanha, e o Advogado Marco Antonio Barbosa, membro da Comissão, participam no Rio de Janeiro do Laboratório de Estudos de Politicas de Defesa e Segurança Pública (LEPDESP), da Escola Superior de Guerra (ESG/RJ).

De acordo com a Vice-Presidente, a participação da Ordem no evento é um “reconhecimento do trabalho que a Comissão de Segurança Pública da OAB/MS vem desenvolvendo em Mato Grosso do Sul”.

O evento teve início no dia 19 de setembro e segue até dia 22. O Seminário conta com a palestra de renomados integrantes da Segurança Pública do País, como o Ex-Secretario de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ministro do STF, Alexandre de Moraes; Professor Doutor Pedro Villas Boas; Professor Mestre Ricardo Freire.

O Advogado Marco Antonio Barbosa, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS, ministrará a palestra Forças Armadas, Garantia da Lei e da Ordem.

Créditos OAB-MS

