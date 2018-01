Memorial da Cultura conta com mais 30 guichês atendimento para biometria

A fim de agilizar ainda mais o atendimento, a partir desta quinta-feira (18), o Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, prédio do antigo Fórum, passa a contar com 30 novos guichês para o cadastramento biométrico dos eleitores de Campo Grande. Até então, o local contava com 50 guichês.

O local, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa n. 559, Centro, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h e, com os novos guichês, tem capacidade de atendimento de mais de 2 mil eleitores por dia.

Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, já que não é mais possível realizar o agendamento.

O eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Biometria

De acordo com dados atualizados, cerca de 53% do eleitorado da Capital já realizou o cadastramento biométrico, o percentual corresponde a mais de 300 mil eleitores.

Entretanto, até o fim do prazo da revisão eleitoral que ocorre em 18 de março, um elevado número de eleitores ainda deve procurar pelo procedimento, de modo que a Justiça Eleitoral recomenda não deixar para a última hora, evitando eventuais transtornos com o cancelamento do título eleitoral.

Comentários