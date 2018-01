Michel Temer prepara recursos ao STJ para garantir posse de Cristiane

Michel Temer recorreu ao STF para tentar reverter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) no Ministério do Trabalho. O recurso foi protocolado no tribunal.

O presidente tomou esta decisão ontem (18) após conversar com o ministro Eliseu Padilha e Gustavo Rocha, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Grace Mendonça está encarregada de entrar com recurso no tribunal.

Pela quarta vez a AGU recorre à justiça com o objetivo de garantir a posse de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho.

