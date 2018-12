Um militar do Exército (26) foi baleado no lado direito do tórax durante um assalto, na noite de quinta-feira (6), no Jardim Tijuca, em Campo Grande/MS. O militar relatou a polícia no Hospital Rosa Pedrossian que ao chegar no cruzamento da avenida Nasri Siufi com a Rua Conde de Boa Vista foi abordado pelo criminoso que o baleou e levou seu carro. Devido à gravidade do ferimento precisou ser entubado. A Polícia registrou o caso como latrocínio e roubo.

Comentários