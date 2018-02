Militares do Exército efetuam evacuação de adolescente picada por uma jararaca no quintal de sua casa.

Mâncio Lima (AC) – A “Mão Amiga” do Exército Brasileiro uma vez mais se estende em prol da população que vive nos rincões distante deste País, na cidade de Mâncio Lima, extremo oeste do Brasil. Desta vez, militares do Destacamento Especial de Fronteira ajudando a salvar uma adolescente de 11 anos picada por uma cobra Jararaca no quintal de sua casa. Por volta das 10h do dia 11 de fevereiro, o Destacamento Especial de Fronteira de São Salvador, subordinado ao 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), foi acionado pela mãe da menina, a Senhora Neceilda Gomes da Silva, a fim de auxiliá-la no deslocamento da jovem para o socorro médico.

A adolescente, que mora na Comunidade Pé da Serra, localizada às margens do Rio Môa, foi evacuada até o Porto do Japiim, na cidade de Mâncio Lima, para que fosse encaminhada a um hospital em condições de atendê-la.

Com a autorização do Comando do 61º BIS, procedeu-se à evacuação fluvial, que durou cerca de duas horas e meia. Chegando ao porto, a mesma foi acolhida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), previamente acionada, e evacuada ao Hospital do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, onde foi atendida a tempo de salvar sua vida.

Assim, o Exército se mantém atento às necessidades da população, nos quatro cantos do País, auxiliando com sua “Mão Amiga”, sempre que for necessário.

CRÉDITO: Assessoria do Exército Brasileiro

Comentários